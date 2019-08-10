استوقفت السيارات المعدة لتنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتي تزينت بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أحد الحجاج الذي التقط معها سيلفي. فيما تواصل الوزارة بقيادة وزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تقديم خدمات متميزة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صور القيادة تستوقف حاجّاً لالتقاط سيلفي فخم بصعيد عرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.