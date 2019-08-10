“موسم السودة” يعلق على طرح شاليهات بأسعار تصل إلى ٥٠ألف ريال لليلتين فقط

أصدر “موسم السودة” في عسير توضيحا لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول طرحه لشاليهات وباقات موجهة لعموم الزوار بمبالغ تتراوح من 20 ألفاً وحتى 50 ألف ريال لليلتين فقط تبعاً لعدد النزلاء. وبيَّن الموسم أن الشاليهات المعروضة وباقاتها ليست مخصصة في الوقت الراهن للإيجار لعموم الزوار. وأشار موسم السودة إلى أنه عمل ضمن أولوياته الاستراتيجية لتشجيع وجذب الاستثمارات في السودة على إنشاء 4 نماذج لشاليهات سكنية بمساحة 137 مترا للشاليه الواحد، حيث يتم تنفيذها خلال شهرين عبر كوادر بشرية وطنية صاغت عناوين الجمال في التصميم والبناء.

ولفت إلى أنه تم تصميمها لتكون مجهزة بخدمات فندقية صُممت لها باقات فريدة وعالية المستوى، مشمولة بالجولات السياحية والتنقلات الجوية الخاصة، كنواة رئيسية تستهدف خلال فترة الموسم استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لإطلاعهم على مكامن القوة والفرص المتاحة بالسودة ليأتي معها خيارات جديدة متنوعة في المستقبل تلبي كافة الاحتياجات وبأسعار تغطي كافة شرائح الزوار. وأكد الموسم أنه حرص خلال فترة فعالياته على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السودة؛ بما يعود مستقبلا بتحسين تجربة الزائر لا سيما مع قلة الخيارات السكنية المتميزة بالسودة حاليا.