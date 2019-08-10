119 إدارة بالمسجد الحرام والنبوي لخدمة الزوار

تهدف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى إبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، حيث تشرف 119 إدارة، منها 63 في مكة المكرمة، و56 في المدينة المنورة. إدارات بمكة المكرمة - أكاديمية المسجد الحرام - شؤون الأئمة والمؤذنين - أبواب المسجد الحرام - الأمن - الأنظمة - الإعلام والاتصال​ Advertisements إدارات بالمدينة المنورة - الشؤون الإدارية - التخطيط والتطوير - مراقبة المخزون - تقنية المعلومات - اللغات والترجمة - الخدمات الاجتماعية



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