مسلخ الشقيق المهجور يحرم الأهالي من خدماته

لوحة ترحيبة قبل إغلاق المسلخ. (تصوير :محمد الحسين)

تذمر أهالي مركز الشقيق شمال منطقة جازان من أقفال مسلخ البلدية القديم وعدم صيانته مع حلول العيد، وذلك بعد أن أغلق من قبل البلدية، وأصبح مهجوراً وترك مأوى للكلاب الضالة ومرمى للنفايات.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بالشقيق غريب ياسين لـ"دوت الخليج" بأن المسلخ البلدي خارج الخدمة حالياً وكان مقرراً طرحه في شهر 10 ولكن لم يتقدم أي متعهد للتشغيل ولذلك تم تحديد عدد من نقاط ذبح الأضاحي في المنادي وعددها 4 وجار رفعها إلى 6 بعد استيفاء الشروط.