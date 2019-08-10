السيول تقطع الطرق بالعقيق والدفاع المدني يحذر

شهدت محافظة العقيق امس أمطار غزيرة شملت المحافظة ومراكزها، فيما ادت السيول المتدفقة الى قطع عدد من الطرق المحورية منها وادي وقادا، ووادي الشعبة، وتسببت بتوقف الحركة المرورية وتعطل بعض السيارات، وناشد الاهالي بوضع عبارات لتلك الاودية والتي لم يتخذ تجاهها اي تحرك من قبل البلدية بالرغم من المناشدات. وقال متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس نظراً لما تشهده منطقة الباحة من تقلبات في الأحوال الجوية هذه الأيام وبناءً لما وردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعه خلال الفترة القادمة فإن التوقعات تشير إلى إستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية ( متوسطة إلى غزيرة ) مصحوبة بنشاط الرياح السطحية.



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