النائب العام: أمن دوت الخليج خط أحمر

زار النائب العام الشيخ سعود المعجب، مساء أمس، مقر القيادة والسيطرة التابع للأمن العام للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وكان في استقباله مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، وقائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء خالد الطياش، واستمع النائب العام إلى شرح عن الأعمال التي يؤديها المركز وكيفية معالجة الملاحظات التي يتم رصدها وتمريرها للميدان وفق أحدث الوسائل التقنية المزود بها المركز المرتبط بمنصة واحدة، بالإضافة إلى متابعة سير جميع الخطط الأمنية بـ 5909 كاميرات مراقبة عالية الجودة والدقة، موزعة بمواقع حيوية هامة بالحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.

وقال المعجب خلال زيارته للقيادة والسيطرة «لن نتساهل وسنتخذ الإجراء النظامية بكل حزم تجاه أمن دوت الخليج أو محاولة الاعتداء على رجال الأمن أو محاولة ثنيهم عن عملهم وأنهما خط أحمر، وأن النيابة العامة لن تتساهل فيه وستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من تسول له نفسه الإقدام على الاعتداء على أمن البلد أوعلى رجال الأمن الذين يحفظون أمن هذا دوت الخليج وأمن الحجاج»، معربا عن سروره وتفاؤله بنجاح موسم الحج بما شاهده من عمل جبار ومتكامل سُخر لخدمة وأمن وسكينة وطمأنينة ضيوف الرحمن.