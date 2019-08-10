وقال المعجب خلال زيارته للقيادة والسيطرة «لن نتساهل وسنتخذ الإجراء النظامية بكل حزم تجاه أمن دوت الخليج أو محاولة الاعتداء على رجال الأمن أو محاولة ثنيهم عن عملهم وأنهما خط أحمر، وأن النيابة العامة لن تتساهل فيه وستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من تسول له نفسه الإقدام على الاعتداء على أمن البلد أوعلى رجال الأمن الذين يحفظون أمن هذا دوت الخليج وأمن الحجاج»، معربا عن سروره وتفاؤله بنجاح موسم الحج بما شاهده من عمل جبار ومتكامل سُخر لخدمة وأمن وسكينة وطمأنينة ضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام: أمن دوت الخليج خط أحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.