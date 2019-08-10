إشادة بالتغطية الإعلامية المتميزة

أشاد عدد من ضيوف وزارة الإعلام بالتغطية الإعلامية المتميزة لنقل شعائر الحج 1440، مع عدد من الوسائل الإعلامية المختلفة، مثمنين التسهيلات المقدمة، والخدمات المهيأة لخدمة ضيوف الرحمن.

ونوه عضو المجلس الأعلى للإعلام بجمهورية مصر الكاتب الصحفي صالح الصالحي بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة لضيوف الرحمن في تسهيل أداء فريضة الحج، وتمكينهم من تأدية الشعائر على الوجه الأكمل على الرغم من توافد أكثر من مليوني حاج للمشاعر المقدسة من مختلف بلدان العالم في مكان واحد وفي وقت واحد، مبينًا أن هذا الأمر يتطلب جهدًا خاصًا وإمكانات كبيرة وحشدًا لكل الطاقات، وهو ما تقوم به المملكة على أكمل وجه.

وعد الصالحي تأدية الحج نعمة ومنة من المولى سبحانه وتعالى للعبد ليستكمل بقية فرائض الإسلام المنوطة به، وهو ما يتطلب منه الاستعداد الكامل لاستغلال هذا الاختيار الرباني بمزيد الشكر والعرفان وبالدعاء المخلص لله، مقدماً شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على تهيئة الأجواء للحجيج لعبادة الله في هذا الجو الإيماني العظيم.

تبادل فعال

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نوه رئيس وحدة الأخبار باتحاد إذاعات الدول العربية الجزائري عبد المؤمن دكار، بالتفاعل الكبير الذي تقدمه الإذاعة السعودية بمختلف فروعها في أنشطة اتحاد إذاعات الدول العربية وبتميز برامجها في إطار التبادل الفعال بين مختلف الإذاعات العربية وحصولها على العديد من الجوائز، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الإعلام في استضافة وفد كامل من الاتحاد العربي بمناسبة موسم الحج لتغطية هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، معتبرا أن هذه الاستضافة تخدم كثيرا العمل الإذاعي والتلفزيوني وتساعد كثيرا على توثيق العلاقات بين مختلف الهيئات المتخصصة في ميدان البث الإذاعي والتلفزيوني.

مستوى التنظيم

أشاد الصحفي في قناة روسيا اليوم كمال عمان، بمستوى التنظيم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، منوها بدور وزارة الإعلام في توفير كافة الدعم والتسهيلات للقيام بالمهام الإعلامية الكبيرة التي أسهمت في نقل المشاعر المقدسة لعدد من الوسائل الإعلامية.