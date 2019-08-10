الكشافة يرسمون الابتسامة على وجوه التائهين

يواصل أفراد الكشافة المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المساهمة في مع وزارة الحج والعمرة بإرشاد الحجاج التائهين في مشعر عرفات عبر 7 مراكز إرشاد منها مركزاً للأطفال التائهين. وشهدت مراكز إرشاد التائهين، التي يواصل الكشافة العمل بها قصص ومواقف إنسانية على مدار الساعة، ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد، تتم بداية بتسجيل بيانات الحاج المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها، فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله ، كما يمكن ارشاده من خلال جهازه المحمول عبر التطبيقات الالكترونية التي اطلقتها الجمعية.



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