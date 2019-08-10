خادم الحرمين في منى للإشراف على راحة ضيوف الرحمن

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، وعدد من المسؤولين. كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عدد من الأمراء وكبار المسؤولين.

تهاني العيد

تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالات هاتفية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، هنؤوه فيها بحلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للقادة على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، سائلا الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، ووجه لهم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، برقيات شكر جوابية، مقدِّريْن ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة.