الشبانة: نقدم جميع التسهيلات للإعلاميين

واستمع إلى شرح بشأن سير العمل للتغطيات الإعلامية لوقفة الحجاج في صعيد عرفات، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين.
وشملت الجولة برج الوزارة، حيث تجول في الأستديوهات التلفازية والإذاعية، والتقى الإعلاميين الذين يتولون نقل وقوف حجاج بيت الله الحرام على مشعر عرفات على الهواء مباشرة، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل والتغطيات الإعلامية عبر الأثير.
بعد ذلك زار وزير الإعلام مقر وكالة الأنباء السعودية واستمع إلى شرح عن الجهود التي تقدمها «واس»، ثم توجه إلى مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، وزار خلال جولته المركز الإعلامي للضيوف، والتقى الإعلاميين بالمركز الذين قدّموا شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن.
وأثنى الشبانة خلال الجولة على الجهود التي يبذلها جميع العاملين في الوزارة والهيئات، مؤكدا حرص وزارة الإعلام على القيام بدورها في خدمة ضيوف الرحمن ونقل أداء مناسكهم إعلاميا للعالم أجمع. وأبدى رضاه عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع وسائل الإعلام المشاركة في نقل شعائر الحج، وإبراز الجهود الجبارة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا تقديم الوزارة جميع التسهيلات للإعلاميين المشاركين في تغطية هذه المناسبة العظيمة.
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