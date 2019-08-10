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منى الوادي يستقبل أول مولود

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شهدت المشاعر المقدسة أول حالة ولادة لحاجة من الجنسية الباكستانية تبلغ من العمر 35 عاما في يوم التروية، وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج التنفيذية الدكتور وائل مطير: «إن حالة الولادة كانت طبيعية، وتم استقبال الحاجة وهي في ألم المخاض وجرى نقلها لغرفة عمليات الولادة بمستشفى منى الوادي المهيأة والمجهزة بكامل التجهيزات التي يسرت على الحاجة ولادتها».

وأكد مدير المستشفى الدكتور ضيف الله الشهري، أن فريقا من الأطباء والتمريض بالمستشفى باشروا حالة الأم منذ شعورها بعملية المخاض، مشيراً إلى أن حالة الطفل ولله الحمد جيدة وبصحة سليمة.


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