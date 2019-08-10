14 معافى من الإدمان بجازان يحجون

نظمت صحة جازان بالتعاون مع منزل منتصف الطريق بالمنطقة حملة للحج تضم 14 معافى من الإدمان، خضعوا للبرنامج العلاجي والتأهيلي بمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان، ومن ضمنها البرنامج التأهيلي بمنزل منتصف الطريق بالمنطقة.

وتعتبر هذه الحملة من البرامج التأهيلية التي يقدمها منزل منتصف الطريق لنزلائه ضمن باقة برامجه التي تهتم بالجوانب النفسية والاجتماعية والدينية للنزيل، ويقدمها طاقم ذو خبرة كبيرة في مجال معالجة الإدمان.