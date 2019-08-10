نظمت صحة جازان بالتعاون مع منزل منتصف الطريق بالمنطقة حملة للحج تضم 14 معافى من الإدمان، خضعوا للبرنامج العلاجي والتأهيلي بمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان، ومن ضمنها البرنامج التأهيلي بمنزل منتصف الطريق بالمنطقة.
وتعتبر هذه الحملة من البرامج التأهيلية التي يقدمها منزل منتصف الطريق لنزلائه ضمن باقة برامجه التي تهتم بالجوانب النفسية والاجتماعية والدينية للنزيل، ويقدمها طاقم ذو خبرة كبيرة في مجال معالجة الإدمان.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 معافى من الإدمان بجازان يحجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.