فرق التدخل السريع تواصل مهامها

وتقوم فرق التدخل السريع بالعمل على إزالة مسببات الحوادث بالدرجة الأولى، ومباشرة الحوادث لحين وصول فرق الإطفاء بالمشاعر المقدسة بسبب كثافة أعداد الحجاج وضيق المداخل والممرات أثناء الحج، وما يميزها سهولة اختراقها للزحام والاختناقات المرورية والوصول السريع في أعمال التدخل الأولي لمباشرة الحوادث، خصوصا في المناطق الضيقة في مخيمات الحجاج، وكذلك المناطق الجبلية، حيث تم تجهيزها بوسائل الإطفاء والاتصال وتمرير البلاغات لمركز العمليات، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإطفاء في حرائق المركبات والمخيمات في بدايتها.
وأوضح مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج لشؤون السلامة، العميد خالد الهزاع، أن فرق التدخل السريع تبدأ مهامها بالمشاعر المقدسة قبل وصول الحجيج، وذلك من خلال القيام بدوريات السلامة للكشف والتفتيش عن أي مخالفات في مخيمات الحجاج، واتخاذها كافة الإجراءات الأولية الوقائية لمنع انتشار الحرائق في المخيمات، وتنفيذ عمليات إخلاء الحجاج بالمخيمات القريبة من موقع الحادث متى تطلب ذلك.
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