

مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

عبّر حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم البالغة بعد وصولهم لمشعر عرفات في قافلة الصحة الطبية التي صعّدت اليوم 329 حاجًا لمشعر عرفات من مستشفيات جدة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة لإتمام مناسك حجهم.

وتنوعت حالات المنقولين في قافلة الصحة, والكثير منهم فقد الأمل بإتمام حجة لخطورة حالته الصحية, وظن أن حلم الحج انتهى على السرير الأبيض, تنهمر دموعهم وتسكنهم الحسرة والألم, ولكن هذا الشعور لم يدم طويلاً بعد أن أبلغتهم الطواقم الطبية بالمستشفيات المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة والمدينة المنورة أنه سيتم نقلهم للوقوف على صعيد عرفات, حتى أن القافلة نقلت حالات في غيبوبة تامة أوقفتهم في عرفات, في تسابق من منسوبي الصحة للمشاركة بنقل المرضى والإسهام في مساعدتهم لإتمام حجهم.

المشهد يختلف والعبرات والدعوات تملأ الخيمة الطبية, هذا خر ساجدًا شكرًا لله, وذاك رفع أكف الضراعة يحمد الله ويشكره, ويدعو لمن أعانه على إتمام حجة, فرح وعبره ودعاء ورجاء .

وتقول حاجة مصرية فرحتي لا توصف الحمد لله, وكل الشكر لمن يعملون ويجتهدون لخدمتنا، فيما يقول حاج جزائري كنت أعتقد أن حجي توقف هنا على السرير الأبيض, ولساني يعجز عن التعبير عندما وصلني خبر الطاقم الطبي لنقلي غدًا لمشعر عرفات لإتمام حجي, الحمدلله , أسأل الله أن يوفقهم ويسددهم.

وتقول إحدى المنقولات على القافلة ما يقدم لنا من خدمات كما يقدمه الإبن لوالدته, شعورنا لا يوصف, أسأل الله العلي القدير أن يتقبل حجنا ويبارك هذه الجهود.

وتضيف والدة طفل صومالي رافقته كنت أظن أني سأتوقف لمرافقة طفلي الذي يعاني من تشوه بالقلب يجعله يلازم السرير الأبيض, ولكن الحمدلله والشكر، مشيدةً بالخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله.

القافلة لم تشمل على الخدمات الطبية فقط, حيث يتم تقديم الوجبات الصحية لهم والخدمات الكاملة التي تم تجهيزها من وزارة الصحة في المخيم .

// انتهى //

22:41ت م

0262





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / الحجاج المصعّدين بقافلة الصحة لعرفات يعبّرون عن فرحتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.