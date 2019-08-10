السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يبحث مع مساعد مدير الأمن العام سبل التعاون بين الهيئة والأمن العام



مزدلفة 09 ذي الحجة 1440هـ الموافق 10 أغسطس 2019م واس

التقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند اليوم , مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام العميد أحمد بن سعد الأحمدي , وذلك بمقر الأمن العام في مشعر عرفات.

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في كل عام، مستعرضاً ما يقوم به أعضاء الهيئة من أعمال وما يبذلونه من جهود في مجال توعية الحجاج، وكل ما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم , منوهاً بما قدمته قيادة الأمن العام بالحج من خدمات وتجهيزات بمشعر عرفات مكنت أعضاء الهيئة من تأدية أعمالهم بيسر وسهوله.

وأعرب الدكتور السند عن شكره لمعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج على الجهود الأمنية والمرورية والإنسانية التي تقوم بها قيادة قوات أمن الحج بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل ما فيه خدمة حجاج بيت الله الحرام.

//انتهى//

22:32ت م

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