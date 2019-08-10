حج / قطار المشاعر المقدسة ينجح في تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة



مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

أعلن مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة

وأوضح الزهراني، أن "سار" بدأت في تسيير رحلاتها من مشعر منى إلى عرفة من الساعة الثامنة مساء يوم التروية (الثامن ذو الحجة) وحتى الحادية عشرة من صباح اليوم التاسع (يوم عرفة)، وذلك بالتنسيق مع "هيئة تطوير منطقة مكة الكرمة والمشاعر المقدسة"، والجهات الأمنية ووزارتي الحج والعمرة والصحة.

وأكد الزهراني أن تصعيد ضيوف الرحمن تم في ظروف آمنة ومريحة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة، حيث تم نقلهم من محطات مشعر منى وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أن حركة النفرة بدأت عند 6.55 دقيقة مساء اليوم التاسع (يوم عرفة) وهي حركة "C" التي يتم فيها نقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

// انتهى //

22:25ت م

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مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأعلن مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، المهندس موسى الزهراني، عن نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى إلى مشعر عرفات بانسيابية وسلاسة وفي ظروف آمنة ومريحة.وأوضح الزهراني، أن "سار" بدأت في تسيير رحلاتها من مشعر منى إلى عرفة من الساعة الثامنة مساء يوم التروية (الثامن ذو الحجة) وحتى الحادية عشرة من صباح اليوم التاسع (يوم عرفة)، وذلك بالتنسيق مع "هيئة تطوير منطقة مكة الكرمة والمشاعر المقدسة"، والجهات الأمنية ووزارتي الحج والعمرة والصحة.وأكد الزهراني أن تصعيد ضيوف الرحمن تم في ظروف آمنة ومريحة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة، حيث تم نقلهم من محطات مشعر منى وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أن حركة النفرة بدأت عند 6.55 دقيقة مساء اليوم التاسع (يوم عرفة) وهي حركة "C" التي يتم فيها نقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.// انتهى //22:25ت م0260

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