السعودية اليوم / سمو سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة ترفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك



واشنطن 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

رفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية باسمها ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها والقنصليات والطلاب المبتعثين والمواطنين المتواجدين في الولايات المتحدة أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

22:21ت م

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واشنطن 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسرفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية باسمها ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها والقنصليات والطلاب المبتعثين والمواطنين المتواجدين في الولايات المتحدة أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأن يعيد المولى عز وجل هذا العيد على المملكة وقيادتها الرشيدة وعلى الشعب السعودي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //22:21ت م0258

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