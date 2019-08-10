حج / القوات الجوية تسخر كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن



مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

أنهت القوات الجوية الملكية

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية لمهمة حج عام 1440 العميد الطيار الركن محمد بن سعيد القحطاني أن القوات الجوية تعمل على مساندة الأمن العام بعدد من الطائرات العمودية المجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة على مدار الساعة، مضيفاً أن القوات الجوية هي المسؤولة عن تنظيم ومتابعة جميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى كالهلال الأحمر والدفاع المدني.

وأوضح العميد القحطاني ، أن هناك تعاون مستمر مع عدة جهات مشاركة في الحج للاستفادة من طائرات القوات الجوية، وذلك من خلال تنسيق وجدولة عدد من الرحلات الجوية لوزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومركز الملك عبدالله لخدمة الحج، مشيراً إلى أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم لكل من اختير لهذه المهمة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الأمن والسلامة للحجاج والاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة لا سمح الله قد تؤثر على سلامة الحجاج منذ وصولهم حتى لحظة مغادرتهم منطقة المشاعر .

// انتهى //

21:58ت م

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مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأنهت القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بالمفرزة الجوية بمطار عرفات جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال توفير عدداً من الطائرات العمودية التي تقوم بمراقبة الحشود والتصوير الجوي ودعم غرفة العمليات بالمعلومات اللازمة والإخلاء الجوي عند اللزوم .وأكد قائد مجموعة القوات الجوية لمهمة حج عام 1440 العميد الطيار الركن محمد بن سعيد القحطاني أن القوات الجوية تعمل على مساندة الأمن العام بعدد من الطائرات العمودية المجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة على مدار الساعة، مضيفاً أن القوات الجوية هي المسؤولة عن تنظيم ومتابعة جميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى كالهلال الأحمر والدفاع المدني.وأوضح العميد القحطاني ، أن هناك تعاون مستمر مع عدة جهات مشاركة في الحج للاستفادة من طائرات القوات الجوية، وذلك من خلال تنسيق وجدولة عدد من الرحلات الجوية لوزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومركز الملك عبدالله لخدمة الحج، مشيراً إلى أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم لكل من اختير لهذه المهمة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الأمن والسلامة للحجاج والاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة لا سمح الله قد تؤثر على سلامة الحجاج منذ وصولهم حتى لحظة مغادرتهم منطقة المشاعر .// انتهى //21:58ت م0257

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