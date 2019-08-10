السعودية اليوم / سمو أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين بقصر الحكم



الرياض 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ـ بمشيئة الله ـ غداً صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض .

كما يستقبل سموه في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك .

// انتهى //

21:50ت م

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