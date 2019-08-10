السعودية اليوم / " واس " تتجول في سوق المواشي بتبوك قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك



تبوك 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

سجلت أسواق المواشي بمنطقة تبوك اليوم أسعاراً معتدلة في أسعار الأضاحي، لاسيما مع اقتراب الساعات الأولى لحلول عيد الأضحى المبارك، وسط تزايد أعداد المتسوقين وتوقعات باستمرار الطلب حتى فجر غد الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تراوحت الأسعار في متوسطها بين 850 ريال وحتى 1500 ريال للأضحية من الأغنام البلدي، وتختلف الأسعار تبعاً لإختلاف الأضاحي وزيادة الطلب وكمية المعروض.

ويحرص تجار ومربوا المواشي بالمنطقة على مواكبة موسم عيد الأضحى المبارك ، كأهم المواسم الرائجة في بيع المواشي ، خاصة وأن تربية الماشية والاتجار بها تُعدّ مصدرًا أساسيًا للرزق لدى سكان البادية التي تتميز بوفرة مراعيها وازدهار ثروتها الحيوانية.

وتشهد أسواق المواشي بجميع المحافظات التابعة لمنطقة تبوك تعاملات شرائية مزدهرة واكتظاظًا بالمتسوقين من المواطنين والمقيمين، الذين يحرصون على شراء الأضاحي إحياءً لشعيرة من شعائر الإسلام ، ويحرصون كذلك على انتقاء أفضل الأضاحي المجزئة شرعاً والخالية من العيوب ، فيما تشهد تعاملات البيع والشراء لحظات من المفاصلة حول الأسعار .

من جهة أخرى أنهت أمانة منطقة تبوك والبلديات المرتبطة بها جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الأضاحي في المسالخ المخصصة بزيادة أعداد الأطباء البيطريين والعمالة والجزارين لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الأضاحي خلال أيام العيد ، وذلك ضمن خطتها خلال عيد الأضحى المبارك .

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21:48ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.