مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأعلن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة في يسر وأمان مساء اليوم السبت 9 ذي الحجة 1440هـ هـ.وبين معاليه أن الضيوف البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة حول العالم استقروا في مشعر مزدلفة، بعد نفرتهم من مشعر عرفات بأسطول من الباصات الفخمة ويبلغ عددها 130 باصا حديثا، إضافة إلى ذلك أكثر من 50 سيارة خاصة، و 10 سيارات إسعاف مجهزة بكامل الاحتياجات الطبية.وأوضح أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين قد أدوا مع حجاج بيت الله الحرام عقب وصولهم مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة المصطفى - صلى الله علية وسلم - ويلتقطوا بعدها الجمار ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة ثم يتوجهون بمشيئة الله تعالى الى منى بعد صلاة فجر غد الثلاثاء (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة.// يتبع //21:46ت م0248

حج / وزير الشؤون الإسلامية يعلن نجاح نفرة 6500 حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مشعر مزدلفة بكل يسر وسهولة/ إضافة أولى واخيرة

وأشار معالي وزير الشئون الإسلامية إلى أن اللجان العاملة في برنامج الاستضافة لأداء حج هذا العام يبذلون قصارى جهدهم لتوفير أفضل الخدمات الضرورية المهمة لهم على مدار الساعة في سبيل راحة الضيوف.

وبين " آل الشيخ " أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين ابتهلوا وهم في طريقهم إلى مزدلفة بالدعاء إلى الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يحفظه وحكومته الرشيدة على ما يقدمونه من خدمات جليلة وتسهيلات للحجيج القادمين من كل فج عميق.

داعياً الله تعالى أن يتقبل من ضيوف خادم الحرمين الشريفين وجميع حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى.

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