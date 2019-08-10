خادم الحرمين الشريفين يصل منى للإشراف على راحة الحجاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، إلى منى، ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.



ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، عقلا بن علي العقلا، نائب رئيس الديوان الملكي، والمهندس ناصر بن عبد الرزاق النفيسي، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين، والفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، رئيس الحرس الملكي.