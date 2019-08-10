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الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجاج
متابعات الخليج 365 - واس - المشاعر المقدسة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ بلغ 2.489.406 حجاج.
وأضافت أن عدد حجاج الخارج بلغ 1.855.027 حاجًّا، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%، كما بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1.385.234 حاجًّا.
وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1.104.172 حاجَّةً، وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع 117.731 حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ 2.371.675 حاجاً.
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