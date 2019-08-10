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فيديو.. حجاج بيت الله يودعون عرفات بالشكر لخادم الحرمين
متابعات الخليج 365 - فيصل الزيادي - المشاعر المقدسة
ودع حجاج بيت الله الحرام صعيد عرفات الطاهر، بعد أن قضوا يوم الحج الأكبر وأدوا صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين، سواء أمنية أو صحية أو خدمية.
وقد أدى ضيوف الرحمن نسكهم بالوقوف في عرفة ورفعوا أكف الضراعة ولهجوا بالدعاء في هذا اليوم العظيم أن يغفر الله لهم.
وشهد صعيد عرفة الطاهر ظهر اليوم السبت أمطارًا ما بين متوسطة وغزيرة لطفت الأجواء وأدخلت الفرحة والسرور والبهجة في نفوس حجاج بيت الله الحرام وابتهلوا إلى الله بالدعاء والثناء بعد أن منَّ الله عليهم بأداء ركن الحج الأكبر.
ووثق عددًا من حجاج بيت الله الحرام رحلة حجهم والأمطار التي شهدها صعيد عرفات الطاهر بكاميرات جوالاتهم وتداولوها على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
والتقت “متابعات الخليج 365” عددًا من الحجاج الذين عبروا عن فرحتهم بأداء فريضة الحج وشكروا حكومة خادم الحرمين الشريفين على الخدمات التي تقدمها للحجاج.
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