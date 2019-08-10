الان تتابع الدفاع المدني يدعو إلى الحذر واتباع الإجراءات في سكن حجاج المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الوقائية في سكن حجاج المشاعر، متمنين السلامة للجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يدعو إلى الحذر واتباع الإجراءات في سكن حجاج المشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.