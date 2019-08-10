الان تتابع عاجل .. ميليشيا الحوثي: سنطرح مبادرة للمصالحة الوطنية ونأمل بأن تؤخذ على محمل الجد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. ميليشيا الحوثي: سنطرح مبادرة للمصالحة الوطنية ونأمل بأن تؤخذ على محمل الجد | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. ميليشيا الحوثي: سنطرح مبادرة للمصالحة الوطنية ونأمل بأن تؤخذ على محمل الجد report this ad

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. ميليشيا الحوثي: سنطرح مبادرة للمصالحة الوطنية ونأمل بأن تؤخذ على محمل الجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.