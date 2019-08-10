شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك المفدّى عن شكره لفخامة الرئيس المصري على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عزَّ وجلَّ أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.