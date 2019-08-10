خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

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