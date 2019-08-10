شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحول عرفات إلى أكبر مطبخ مفتوح في العالم لتغذية مليوني حاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (المشاعر المقدسة) @Motabalawwd

تحول مشعر عرفات اليوم (السبت) إلى أكبر مطبخ مفتوح في العالم، ليقدم الوجبات الغذائية لأكثر من مليوني حاج، في مشهد يعكس رعاية حكومة المملكة لضيوف الرحمن.

ويمضي مئات الآلاف من المتطوعين في مجال الخدمات المساندة، العمل على مدار الساعة في منظومة متكاملة هدفها الرئيس إقامة مائدة عامرة بثلاث وجبات يومياً لإطعام حجاج بيت الله الحرام.