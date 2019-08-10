شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبر خلاله عن تهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليُمن والمسرات.
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