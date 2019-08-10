شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من ملك البحرين هنأه فيه بعيد الأضحى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك البحرين على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.