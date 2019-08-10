نفرة مزدلفة المليونية تسلك أطول ممر مشاة في العالم

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محمد عثمان - الرياض - عرفات – "الحياة" | منذ ساعتين في 10 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 10 أغسطس 2019 / 21:11

ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم (السبت)، مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام مزدلفة.



مشهد النفرة مهيب والجموع المليونية تسلك مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات، في ثالث محطة في رحلة الحج. مشهد النفرة مهيب والجموع المليونية تسلك مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات، في ثالث محطة في رحلة الحج. وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة في عرفات وحتى منى مروراً في مزدلفة بطول 25 كيلومتراً، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم. وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة.



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