استبدال كسوة الكعبة المشرفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) استبدلت أمس كسوة الكعبة المشرفة بكسوة جديدة، مكونة من أربعة جوانب مفرقة، وذلك بأيدي 160 فنيا وصانعا. وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الاهتمام بخدمة الحرمين الشريفين بدأ منذ عهد المؤسس واستمر أبناؤه الملوك من بعده.



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