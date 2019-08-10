327 مليون وجبة وعبوة مياه لضيوف الرحمن خلال 8 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

327 مليون وجبة وعبوة مياه صعدت لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال الثمانية أيام الماضية، وذلك مع توافدهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، ووصولهم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

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ووقفت وزارة التجارة والاستثمار منذ الأول حتى الثامن من ذي الحجة على دخول أكثر من 225 مليون عبوة مياه معبأة، و67 مليون رغيف خبز ومعجنات، و28 مليون عبوة مرطبات وعصائر وحليب وألبان، و5.5 ملايين وجبة غذائية جاهزة، و1.8 مليون قالب ثلج.

ويشرف مراقبو التجارة على دخول سيارات الإمداد التمويني المتمثلة في الشاحنات الكبيرة المحملة بالمواد الغذائية، والمركبات المتجولة في المشاعر المقدسة، وينفذون جولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة وفرة السلع التموينية، ومراقبة المتاجر ومنافذ البيع والعربات المتجولة للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة فيها ومطابقتها للمواصفات.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت.