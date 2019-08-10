6 لغات تترجم خطبة عرفة للحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة استفاد نحو 2.4 مليون حاج بمختلف أجناسهم من ترجمة خطبة عرفة عبر ست لغات، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة في عامه الثاني. وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الترجمة تمت عبر 30 موظفا مؤهلا بين مترجمين وفنيين، وجرى بثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم عبر ترددات الـ FM والتطبيقات باستخدام كل التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن. ويهدف المشروع إلى إيصال خطبة عرفة عن طريق الترجمات المسموعة والعروض المرئية والنشر الالكتروني والكتيبات، إضافة إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك على المسلمين الموجودين بمسجد نمرة ومشعر عرفة كافة. الصينية

الإنجليزية

الفارسية

الملايو

الأوردو

الفرنسية



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