الدنمارك تبحث عن إرهابي هارب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوبنهاجن تبحث الشرطة الدنماركية عن رجل شوهد وهو يهرب من موقع الانفجار، الذي هز مركزا محليا للشرطة بوسط العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، صباح أمس. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الصور التي التقطت حول الحادث أظهرت وقوع أضرار كبيرة في مدخل وواجهة المركز الكائن في حي نوريبرو بوسط كوبنهاجن، ونقلت عن مصادر الشرطة قولها على موقع تويتر إنها تسعى للتوصل إلى شهود عيان قد يكونون رأوا الرجل الذي كان يرتدي ملابس سوداء وحذاء أبيض اللون وهو يعدو هاربا من مسرح الحادث.



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