السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كابل
أعلن الجيش الأفغاني أمس أن القوات الجوية الأفغانية والأمريكية شنت غارات جوية في أجزاء مختلفة من إقليم لوجار شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 34 مسلحا على الأقل من حركة «طالبان».
وقال فيلق «رعد 203» التابع للجيش الأفغاني في بيان نقلته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية إن أربعة مسلحين من طالبان أصيبوا جراء الغارات الجوية التي شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في مناطق تاندان وباراكي باراك وتشارخ بإقليم لوجار.
وأضاف الفيلق أنه تم تدمير سيارة محملة بالمتفجرات والذخيرة خلال الغارات الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر 34 قتيلا من طالبان في غارة أفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.