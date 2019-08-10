30 خدمة الكترونية يقدمها العقاري خلال إجازة الأضحى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يواصل صندوق التنمية العقارية توفير خدماته الالكترونية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، حرصا على تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، لإنجاز إجراءات تمويلهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أنه خلال إجازة عيد الأضحى، يستطيع المواطن الاستفادة من أكثر من 30 خدمة الكترونية عبر موقع الصندوق الالكتروني، مشيرا إلى أن أي مستفيد يستطيع إنجاز جميع إجراءات تمويله العقاري المدعوم الكترونيا دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بالموظفين في الفروع.

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وقال العصيمي إن من بين الخدمات المتاحة عبر الموقع الالكتروني للصندوق المستشار العقاري، الاستعلام الشامل، خدمات التمويل المدعوم، طلب دعم على تمويل عقاري قائم، اعرف دورك، عجلها، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة، مبينا أنه بإمكان رجال الأمن الاستفادة من مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة والمتاحة الكترونيا عبر موقع الصندوق.

وأضاف أن من الخدمات الأخرى التي يوفرها الصندوق، إصدار الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد، الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، تحديث بيانات المقترض لدى سمة، الاستعلام عن طلب إعفاء متوفى، الكفالة، خطابات التعريف، طلب دعم على تمويل عقاري قائم.

يذكر أن الصندوق العقاري حصل أخيرا على الترتيب الثالث ضمن أفضل 14 جهة حكومية في قطاع الخدمات والتنمية ضمن مؤشر «يسر»، محققا تقدما كبيرا في الخدمات الالكترونية، التي يقدمها ليأتي ضمن فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير الذي أطلقه برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» للربع الأول لعام 2019، مما انعكس إيجابيا على مدى التقدم الذي حققه في مجال الخدمات الالكترونية التي بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، وكذلك تمكين المستفيد من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

ماذا تتضمن الخدمات الالكترونية؟