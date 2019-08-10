البريد يوفر ملابس إحرام بتقنية «النانو» عبر السوق الالكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

وفر البريد السعودي ملابس إحرام بتقنية «النانو» التي تضمن الحماية من الجراثيم، وذلك عبر «السوق الالكتروني E-Mall».

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبا نمي أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون مع إحدى الشركات الخارجية حرصا على تحقيق الاستفادة القصوى للحجيج من التجارة الالكترونية التي يعرض البريد عبرها مجموعة واسعة من المنتجات.

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وأضاف أن البريد يعمل على توسيع قاعدة عملاء التجارة الالكترونية من خلال تصدير مشتريات الحجاج من مناطق المشاعر المقدسة، مثل التمور من المدينة المنورة، وبعض الأجهزة الالكترونية ذات الأسعار الأقل من المتاجر، والاستمرار في ارتباط المواطنين بمشترياتهم من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن مركز معالجة البريد بالعاصمة المقدسة جعل كمركز تبادل دولي من قبل الاتحاد البريدي العالمي، مما يسهل عمليات إرسال البعائث البريدية وتسلمها وشحن والطرود مباشرة إلى وجهاتها.

وبين أن البريد خصص 529 موظفا لتقديم خدماته لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، من خلال 15 مكتبا ومنفذ بيع في مكة المكرمة ومشعري منى وعرفات، تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، تساندها 66 سيارة، و3 مكاتب متنقلة، و72 دراجة نارية، إضافة إلى 9 مكاتب في المدينة المنورة ومكتبين متنقلين، وقد عمدت المؤسسة إلى تشغيل بعض مكاتب المنافذ البرية الحدودية لمزيد من الراحة للحجيج.

وأشار إلى أن البريد يسعى إلى تحمل تبعات ما ييسر لضيوف الرحمن أداء مناسكهم دون معاناة من المطار إلى أماكن سكنهم ثم إلى المطار مرة أخرى، تحت شعار (حج بلا حقيبة)، حيث يقدم البريد للمرة الأولى هذا الموسم خدمة جديدة هي خدمة نقل وحفظ الأمتعة بالتعاون مع قطار الحرمين السريع، إسهاما في تحقيق أهداف برنامج ضيوف الرحمن وتطوير مناولة نقل حفظ الأمتعة.