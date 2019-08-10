دراجات نارية تنقل فنيي ومهندسي الكهرباء في المشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في مشعر منى يوم التروية سجلت نحو 253 ميجا وات، بينما بلغ أقصى حمل في مكة المكرمة 3700 ميجا وات.
وقال رئيس القطاع الغربي في الشركة المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام العمري إنه لم ترد بلاغات مؤثرة على الشبكة، وإن الوضع الكهربائي كان طبيعيا جدا، وعدد البلاغات بشكل عام انخفض اليوم في المشاعر المقدسة ليصل إلى 65 بلاغا فقط، كان منها 58 بلاغا لا تخص الشركة، بل عبارة عن أعطال داخلية، لافتا إلى أن الشركة تلتزم وموظفيها بجميع إجراءات السلامة من تعامل مع التيار الكهربائي وقيادة لمركباتها ودراجاتها النارية في المشاعر، حفاظا على سلامة الحجاج ومنسوبي الشركة من المهندسين والفنيين الذين ينتشرون في ميادين مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة.
وأشار إلى جهود الشركة في تعزيز الشبكة الكهربائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وكذلك طرق مداخل الحج بجانب تجهيز فرق للطوارئ لإصلاح أي أعطال بهذه الشبكات وتعزيز شبكة التوزيع بكل المواقع بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بوجه عام.
خطة الكهرباء في الحج
- الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية
- تعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية
- توسعة بعض المحطات القائمة، وإدخال وحدات توليد جديدة للخدمة
- تعزيز الشبكة الكهربائية في مكة المكرمة بعدد من المشاريع الكهربائية في مجال النقل والتوزيع
- تشغيل وتوسعة محطات تحويل جهد 380/110 كيلو فولت
- تعزيز وتشغيل محطات تحويل فرعية جديدة في مختلف المواقع بالمشاعر المقدسة
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