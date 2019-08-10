قوات أمن المنشآت تشارك في تصعيد الحجاج وتنقلاتهم بالمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرفات

شاركت قوات أمن المنشآت خلال حج العام الحالي في تصعيد نحو 360000 حاج من منى إلى مشعري عرفات ومزدلفة اعتبارا من الثامن من ذي الحجة، وتستمر مشاركتها في جميع مراحل تنقل قطار المشاعر في منى وعرفات ومزدلفة في أيام التشريق.

وأكد قائد مهام قوات أمن المنشآت بالحج اللواء عبدالله العتيبي أن منسوبي قوات أمن المنشآت يعملون بكل جد ومثابرة وباحترافية عالية لتقديم الخدمات والعون والمساعدة لضيوف الرحمن والعمل على إدارة وتنظيم الحشود والحفاظ على سلامة وأمن وراحة الحجاج ومنع أي ظواهر سلبية قد تظهر بمحطات القطار من افتراش وحمل الأمتعة وكل ما يتعلق بمبادئ السلامة والإسعافات الأولية في محطات القطار وجميع المراحل التي يمر بها الحاج في رحلته بالمشاعر التي تنجز في وقت قياسي يسبق دائما الوقت المحدد لعملية التصعيد في المشاعر.

ونوه إلى حرص منسوبي القوات على تقديم كل ما يحتاجه الحاج من خدمات ويضمن تسهيل مهمته وأداء فريضته بكل يسر وسهولة، حاثا الحجيج على التعاون مع أفراد القوات ومنسوبي محطات القطار بما يضمن نجاح المهمة وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك والالتزام بالتعليمات التي تبلغ لهم بما يضمن لهم الأمن والسلامة.