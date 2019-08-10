، "مسكي": 60% من الحجاج العرب يرمون جمرة العقبة قبل فَجْر اليوم العاشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - مطوفو الدول العربية يستعينون بالكشافة في عملية التفويج

يتجه 60% من حجاج المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية إلى رمي جمرة العقبة قبيل فَجْر اليوم العاشر اتباعًا لفتاوى التيسير.

وأكد عضو مجلس إدارة المؤسسة المشرف على إدارة جسر الجمرات، الدكتور شادي مسكي، أن 60 % من حجاج مؤسسة الدول العربية البالغ عددهم 380 ألف حاج يستعجلون بالنفرة من عرفات إلى مزدلفة، ومن ثم يتجهون إلى منى بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة قبل الفجر؛ وهو ما يسهم في تخفيف الزحام صباح يوم العاشر، وخصوصًا ممن يحرصون على المبيت الليل كله في مزدلفة، ثم يأتون إلى منى صباح العاشر. وهو ما يتماشى مع أوقات الحظر المحددة من قِبل وزارة الحج هذا العام التي تبدأ من الساعة الرابعة فجرًا للساعة العاشرة صباح يوم العيد.

ولفت "مسكي" إلى أن المؤسسة واصلت استعانتها بالكشافة السعودية من خلال تعيين 600 مرشد وجوال، ويخصص مرشد لكل (500) حاج؛ ليساعدوهم في عملية التفويج لجسر الجمرات.

وأبان أن الإدارة عيَّنت مرشدين ملمين بأحياء مكة المكرمة كافة، وأخضعتهم لدورات تدريبية؛ وذلك لتسهيل عملية تفويج الحجاج.

وأضاف: شددنا على أعضاء التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية بضرورة الالتزام بجداول التفويج، وعدم الخروج عنها. مشيرًا إلى أن تلك الجداول راعت رغبات ثلثي الحجاج العرب وفق مذاهبهم.

وزاد "مسكي": شددنا على المطوفين بضرورة التقيد التام بخطط وزارة الحج والعمرة في تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات، والعودة مرة أخرى إلى المخيم، وذلك عبر الطرق المخصصة، وسوف تكون وفق الجداول المخصصة بمتابعة تامة من قِبل عضو التفويج.

وتوجهت المؤسسة للتركيز على الجانب التوعوي من خلال تقديم مبررات مقنعة للإلزام بجدول التفويج؛ وذلك حرصًا على سلامة الحاج. كما استخدمت المنشورات والأفلام القصيرة التي توعي الحجاج، وأجرت ورش عمل عدة مع مكاتب شؤون الحجاج؛ وذلك من أجل غاية واحدة، هي الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وخلص "مسكي" إلى أن إدارة جسر الجمرات تملك فريقين، أحدهما ميداني والآخر إحصائي. وتتمحور مهام الفريق الميداني حول مراقبة تجهيز أعضاء تفويج الجمرات، وضمان الالتزام بالجداول والرصد، وتوعوية الحجاج لضمان سلامتهم أثناء التفويج، ومساندة مكاتب الخدمة في تطبيق خطط التفويج للجمرات، والتأكد من توفير لوحات الإرشاد والسلامة، وتحديد أعضاء ومشرفي التفويج. بينما تكون مهمة الفريق الإحصائي جمع بيانات التفويج، ورفعها للوزارة.

وخلص "مسكي" إلى أن خطط التفويج تنفذ بدقة وسط متابعة من رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري، اللذين يحرصان على سلامة وأمن الحاج حتى يؤدوا نسكهم، ويعودوا لبلادهم سالمين غانمين.