متي صلاة عيد الأضحي في جدة 2019 في كافة المناطق

اشتعل البحث في الساعات القليلة الماضية، على محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، من أجل معرفة مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة المناطق السعودية بالكامل، وذلك بعدما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن مواعيد أداء الصلاة في مختلف المناطق والتي نوضحها لكم.

كما إن صلاة عيد الأضحى المبارك، من الصلوات التي يجب على المسلمين أداءها في المساجد والساحات التي حددتها الحكومة السعودية في الفترة الماضية، حيث إن الصلاة من الصلوات المفروضة على الرجال والنساء.

وتبدأ صلاة العيد الكبير بعد انتهاء صلاة الفجر المبارك بما يقرب من ساعة تقريبا، وتستمر الصلاة لأكثر من نصف ساعة كاملة، ويأتي بعدها خطبة صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحي في جدة

ومن المرتقب أن تقام صلاة عيد الأضحي المبارك في منطقة جدة، في تمام الساعة 6:15 بتوقيت منطقة جدة، في مختلف المساجد المحددة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية في كافة المناطق والإدارات التابعة لمنطقة جدة السعودية، والتي تعمل على استقبال المصلين والمصليات في الفترة المقبلة بحضور الكثير من المشايخ.