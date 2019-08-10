متي صلاة عيد الأضحي في مكة والمدينة 2019 في كافة المناطق

صلاة عيد الأضحي في مكة والمدينة 2019 ؛ من الصلوات الهامة في الوقت الحالي، والتي يستعد لها كافة المواطنين والمقيمين في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، حيث سوف تقام الصلاة في منطقة مكة بكافة المساجد والساحات والحرم المكي الشريف، كما سوف تقام الصلاة في المدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف وكافة المساجد.

وسوف يتم أداء الصلاة في الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف، وذلك بحضور كافة المشايخ والعلماء السعوديين، وذلك بحضور حجاج بيت الله الحرام، وذلك على جبل عرفات أيضا.

وتعد صلاة عيد الأضحي المبارك، من الصلوات الهامة التي يجب على المسلمين والمسلمات أداءها في المساجد والساحات بحضور النساء والرجال.

موعد صلاة عيد الأضحي في مكة المكرمة

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن إقامة صلاة عيد الأضحي المبارك في تمام الساعة 06:12 بتوقيت مكة المكرمة، ولك في كافة المساجد والساحات التي سوف تبدأ في استقبال المصلين في الساعات المقبلة.

موعد صلاة عيد الأضحي في المدينة المنورة

كما سوف تقام صلاة عيد الأضحى المبارك، في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:09 بتوقيت المدينة المنورة، وذلك في كافة المساجد والساحات التي تستقبل المصلين.