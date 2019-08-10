إسبانيا: توقيف لاعب سعودي معتزل دخل في مشاجرة مع مواطن وكسر أنفه

دبي - بواسطة محمد فارس أوقفت شرطة ماربيا الإسبانية لاعباً سعودياً معتزلاً على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام، عقب شجار دبّ بينه وبين سعودي آخر، نتج منه إصابات نقل على إثرها إلى المستشفى؛ حيث يتلقى العلاج.
وتقرر عرض اللاعب السابق على النيابة يوم (الإثنين) المقبل؛ تمهيداً لإحالته للمحكمة إذا ثبتت إدانته، بعد أن نتج عن المشـاجرة كسر في الأنف وبعض الكدمات للمصاب؛ نتيجة اللكمات التي وجهها له اللاعب، وفقاً للتقرير الطبي.
وقد حاول بعض السعوديين السيطرة على الموقف، إلا أنهم فشلوا لعناد الطرفين، فتدخلت الشرطة الإسبانية، وأوقفت اللاعب المعتدي، الذي سبق له اللعب لخمسة أندية محلية في المملكة، وخاض تجربة احترافية خارجية قصيرة.
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