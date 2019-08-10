حج / بعد تماثله للشفاء على يد فريق "الصحة".. حاج أردني يشكر القيادة على ما وجده من رعاية واهتمام



مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

قدم الحاج الأردني محيي الدين أحمد نعمان (74) عامًا جزيل الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما وجده من رعاية واهتمام غير مستغرب خلال العارض الصحي الذي ألمّ به أثناء قدومه للحج.

وأكد أنه لولا الله ثم ما تيسر من خدمات ورعاية صحية كبيرة لما استطاع أن يكمل حجه، وقال: " تعرضت لالتهاب شديد في الساق الأيسر أثناء رحلة القدوم من عمان مما أعجزني عن الحركة وبعد وصولي إلى مكة المكرمة توجهت إلى مستشفى الملك فيصل حيث قام الجميع بتقديم كل ما احتاجه من رعاية وخدمة حتى أتموا جهودهم بنقلنا عبر القافلة الصحية إلى عرفات سعيًا منهم لتقديم أرقى وأفضل الخدمات.

وأردف بالقول : إن الفارق بين أول حج له قبل أكثر من 30 عامًا وبين الوضع الحالي للمشاعر وللخدمات الصحية غير قابل للمقارنة فما رأيته اليوم مذهل ومفرح لكل مسلم يعنيه تقديم الخدمات للحجاج بأفضل صورها فأنا عاجز عن الشكر وعاجز عن الوصف لما رأيته ولا أملك لكم إلا الدعاء الصادق وأن يحفظكم الله ويمدكم بعونه لما تقدمونه من خدمة للحجاج.

// انتهى //

21:32ت م

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