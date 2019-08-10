

منى 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك المفدّى عن شكره لفخامة الرئيس المصري على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عزَّ وجلَّ أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

// انتهى //

21:24ت م

0243





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.