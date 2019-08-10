السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك



جيزان 09 ذوالحجة 1440هـ الموافق 10 اغسطس 2019م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال نائب أمير منطقة جازان في برقية تهنئة بهذه المناسبة : " يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بقدوم عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات" ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.

// انتهى //

21:10ت م

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