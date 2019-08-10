حج / عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام يشيد بدور وزارة الشؤون الإسلامية لضيوف خادم الحرمين



مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

أشاد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية والمشارك بأعمال وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس بجهود المملكة في خدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وأوضح أن يوم عرفة هو اليوم الذي يعد من أفضل الأيام عند المسلمين، إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة أهم أركان الحج.

وأوضح الدكتور الريس أن ضيوف البرنامج بلغ عددهم هذه السنة ما يقرب 6500 حاج، مثمناً الجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، من تسهيل في إجراءات السفر والاستقبال والخدمات، ومن ضمن هذه الخدمات الهاتف المجاني الذي اختصر كثير من الجهود التي ستبذل من الضيوف بجهود وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد تحت رعاية معالي وزير الشؤون الاسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأفاد أن وزارة الشؤون الاسلامية هيئت سيارات اسعاف لنقل جميع المرضى باهتمام بالغ، مثمناً جهود خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

21:01ت م

0235



مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأشاد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية والمشارك بأعمال وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس بجهود المملكة في خدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.وأوضح أن يوم عرفة هو اليوم الذي يعد من أفضل الأيام عند المسلمين، إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة أهم أركان الحج.وأوضح الدكتور الريس أن ضيوف البرنامج بلغ عددهم هذه السنة ما يقرب 6500 حاج، مثمناً الجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، من تسهيل في إجراءات السفر والاستقبال والخدمات، ومن ضمن هذه الخدمات الهاتف المجاني الذي اختصر كثير من الجهود التي ستبذل من الضيوف بجهود وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد تحت رعاية معالي وزير الشؤون الاسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وأفاد أن وزارة الشؤون الاسلامية هيئت سيارات اسعاف لنقل جميع المرضى باهتمام بالغ، مثمناً جهود خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - أيدهما الله -، على ما يبذلونه لتسخير كل الجهود والإمكانيات لخدمة الاسلام والمسلين بشكل عام ولضيوف البرنامج بشكل خاص.// انتهى //21:01ت م0235

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام يشيد بدور وزارة الشؤون الإسلامية لضيوف خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.