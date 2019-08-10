حج / "عرفات" أصغر مصعدي الصحة في مشعر عرفات



مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

الطفل الصومالي "عرفات" البالغ من العمر أربع سنوات يعد أصغر حاج تم تصعيده ضمن قافلة الصحة التي نقلت الحجاج المنومين في مستشفيات الصحة بمكة المكرمة، ومشعر منى، إلى مشعر عرفات.

ويعاني الطفل الذي تم نقله من مستشفى الأطفال بمكة ترافقه والدته من مرض وضعف في القلب، التي استوجب الاعتماد على التنفس الصناعي من خلال أنبوبة الأوكسجين.

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21:01ت م

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